Тодоренко обстригла довге волосся на камеру. Відео

Українська телеведуча і співачка, яка ось вже кілька років як підкорює РФ, Регіна Тодоренко показала на камеру, як обстригла самостійно свої довгі локони. Зірка відрізала більше ніж 30 см волосся.

На сторінці в Instagram Тодоренко опублікувала відео свого перетворення. Так, під час відпочинку в Дубаї ведучій захотілося кардинально змінити імідж і вона вирушила в перукарню (щоб переглянути відео, доскролльте новину до кінця).

"Приголомшливий майстер з Дубаї вручив мені ножиці і сказав:" Cut it! ". Для мене було важливо самій зробити цей крок. Хтось дозволяє собі змінюватися щомісяця, а я іноді після підстригання кінчиків плакала в туалеті, а один раз у мене навіть трапилася істерика, коли майстер прибрати не 2 см, а 5! " – розповідала в фотоблозі знаменитість.

Регіна Тодоренко показала, як на камеру відрізає свої довгі локони. скріншот з відео

Зірка зізналася, що для неї це справжній подвиг, оскільки останній раз вона кардинально змінювала зачіску ще будучи зовсім юною – в 7 років.

"Зістригли все непотрібне! І тепер я вільна. Не повірите, але останній раз я кардинально змінювалася 23 роки тому! В 7 років перед школою мені зробили стрижку каре, і то однією з причин стали воші, яких легше вичісувати з короткого волосся. І ось вчора я зрозуміла, що настав час, я готова до змін ", – повідомила шанувальникам артистка.

Результатом перевтілення Тодоренко пообіцяла шанувальникам поділитися трохи пізніше і зазначила, що такою її ще ніхто не бачив.

Як повідомляв OBOZREVATEL :