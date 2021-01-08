Тіна Кароль показала обличчя без макіяжу

Карина Бондаренко Люди 06:05, 8.01.2021

Українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам лице без макіяжу.

Відповідне відео зірка опублікувала у себе в Instagram-stories (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На відео Кароль сидить в помаранчевому худі і синій шапці. На обличчі у співачки не помітно навіть туші для вій.

Співачка показав себе без макіяжу.
Тіна Кароль в Instagram
Кароль без макіяжу.
Тіна Кароль в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські зірки, серед які Тіна Кароль, Оля Полякова, Сергій Притула, Юрій Горбунов та інші, поділилися своїми улюбленими традиціями на Різдво Христове.

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