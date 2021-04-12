Тимошенко з'явилася в Раді у стильному костюмі й на високих підборах. Фото

Народна депутатка, лідерка партії "Батьківщина" 60-річна Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради в стильному костюмі сірого кольору, який складається з укороченого піджака і довгої приталеної спідниці.

Свій образ вона доповнила блакитним гольфом і чобітьми на високих підборах. Відповідними фото поділився фотограф Ян Доброносов на особистій сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Юлія Тимошенко прийшла в Раду в елегантному вбранні Facebook Яна Доброносова

Тимошенко з'явилася у Верховній Раді в стильному костюмі Facebook Яна Доброносова

Тимошенко з'явилася в Раді на високих підборах Facebook Яна Доброносова

Також Тимошенко вирішила зробити акуратну зачіску, накрутивши волосся і зібравши його внизу. На обличчі нардепка зробила легкий повсякденний макіяж в натуральних відтінках.

Юлія Тимошенко в Раді Facebook Яна Доброносова

Юлія Тимошенко – українська державна та політична діячка. Народна депутатка України. Прем'єр-міністерка України з 4 лютого по 8 вересня 2005 і з 18 грудня 2007 по 3 березня 2010 року. Віцепрем'єр-міністерка України з питань паливно-енергетичного комплексу.

Раніше OBOZREVATEL писав, як змінювався зовнішній вигляд Юлії Тимошенко за весь час в українській політиці. На зміну косі давно вже прийшли пряме волосся, пучки і завивка.

Також 60-річна Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради в ефектному вбранні. Вона обрала стильну сукню, яка підкреслила її фігуру.

У мережі показали знімки, на яких народна депутатка Юлія Тимошенко постала в новому вбранні. Так, вона з'явилася в стильній сукні в клітку, яку прикрашали шкіряний чорний пояс і такі ж вставки.