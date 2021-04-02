Тимошенко показала елегантну зачіску на нараді. Фото

Народна депутатка, лідерка партії "Батьківщина" 60-річна Юлія Тимошенко провела онлайн всеукраїнську партійну нараду, на якій з'явилася з акуратно укладеним волоссям.

Відповідне фото політикиня опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що допомога людям у боротьбі з COVID-19 – одна з головних тем обговорення.

Так, Тимошенко сиділа у своєму робочому кабінеті разом із колегами, спілкуючись з іншими партнерами. Нардепка прийшла на роботу в чорному вбранні і зробила елегантну зачіску – накрутила локони, а потім зібрала їх у пучок.

Юлія Тимошенко з акуратною зачіскою Instagram/Юлія Тимошенко

Коротко про політикиню:

Юлія Тимошенко – українська державна та політична діячка. Народна депутатка України. Прем'єр-міністерка України з 4 лютого до 8 вересня 2005 і з 18 грудня 2007 до 3 березня 2010 року. Віцепрем'єр-міністерка України з питань паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, раніше 60-річна Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради в ефектному вбранні. Вона обрала стильну сукню, яка підкреслила її фігуру.

Крім того, у мережі показали знімки, на яких народна депутатка Юлія Тимошенко постала в новому вбранні. Так, вона з'явилася в стильній сукні в клітку, яку прикрашали шкіряний чорний пояс і такі самі вставки.

Також OBOZREVATEL писав, як змінювався зовнішній вигляд Юлії Тимошенко за весь час в українській політиці. На зміну косі давно вже прийшли пряме волосся, пучки і завивка.