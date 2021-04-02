Світлана Лобода захворіла на коронавірус

Українська співачка Світлана Лобода, яка зараз проживає в Росії, заразилася коронавірусом і заявила, що змушена перенести концерт у Барвиха Luxury Village на 16 квітня.

За словами знаменитості, нездужання і застудні симптоми вона відчула п'ять днів тому, а тепер перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Лобода зазначила, що вірус не щадить нікого і, навіть роблячи безпрецедентні заходи безпеки, вона теж захворіла. Співачка додала, що єдине можливе рішення в цій ситуації – перенести виступ.

"Ми обов'язково побачимось! Бережіть себе і своїх близьких і до швидкої зустрічі!" – написала зірка.

Світлана Лобода – українська співачка, ведуча, авторка пісень. Заслужена артистка України.

8 березня Лобода перемогла у відбірковому конкурсі "Євробачення-2009" і заслужила право представляти Україну у фінальній частині. 18 березня презентувала кліп Be My Valentine (Anti-crisis girl!).

У 2019 році стала одним з наставників шоу "Голос. Діти" на Першому каналі. Після скандалу з результатами голосування продюсерка співачки оголосила про завершення роботи у проєкті.

У 2021 році стало відомо, що Світлана Лобода повернеться у проєкт "Голос. Діти" як наставниця у восьмому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець заразився коронавірусом. Через це довелося перенести найближчі концерти в декількох містах України.