Стилістка показала взуття минулого століття і сучасне, яке завжди залишається в моді

Стилістка Катерина Полякова зібрала підбірку взуття, яке залишається популярним крізь десятиліття. Наприклад, чоботи на грубій підошві, практичні балетки і всіма улюблені кросівки.

Таке взуття може зазнавати змін або ненадовго йти у тінь, але все одно залишається з нами. Відповідний пост стилістка опублікувала на сторінці в Instagram.

Козаки з 80-х

Цей тип взуття відрізняють декоративні строчки, форма голені і каблука, як у героїв вестернів і ковбойських фільмів. Козаки і ковбойські чоботи залишаються в моді протягом багатьох сезонів. Спочатку були створені для зручності учасників родео, але пізніше показали себе комфортними і в повсякденному житті.

Цей тип взуття відрізняють декоративні строчки Instagram/Катерина Полякова

Грубі чоботи з 90-х

Нині модні дизайнери радять обирати пари зі шнурівкою і масивною підошвою. Такі моделі різних кольорів можна знайти у R13, Valentino та інших брендів.

Модні дизайнери радять обирати пари зі шнурівкою і масивною підошвою Instagram/Катерина Полякова

Балетки з 60-х

Це взуття можна носити з брюками карго, а також плісированими спідницями і легкими сукнями.

Модні дизайнери радять обирати пари зі шнурівкою і масивною підошвою Instagram/Катерина Полякова

Ботфорти з 70-х

Модельний ряд ботфортів дуже різноманітний: обтислі, вільні, зі складками, з каблуком і без, з круглим, квадратним і гострим носом, на блискавці, на шнурівці і зовсім без фурнітури, а також зі шкіри, замші та текстилю.

Модельний ряд ботфортів дуже різноманітний Instagram/Катерина Полякова

Еспадрилі з 50-х

Еспадрилі стануть незамінними помічниками в літню спеку, оскільки завдяки натуральним тканинам дають шкірі дихати.

Еспадрилі стануть незамінними помічниками в літню спеку Instagram/Катерина Полякова

Лофери з 60-х

Вони можуть бути класичними, або з невеликим каблуком. Лофери добре поєднуються з джинсами і класичними брюками. Крім того, стильний образ можна доповнити високими або короткими носками – в обох випадках буде виглядати красиво.

Вони можуть бути класичними, або з невеликим каблуком Instagram/Катерина Полякова

Кросівки з 90-х

Кросівки чудово поєднуються з усіма типами і стилями одягу в сезоні 2021-2022 року – пальто, куртки і пуховики, джинсові і класичні брюки, блузи та футболки.

Кросівки чудово поєднуються з усіма типами і стилями одягу Instagram/Катерина Полякова

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