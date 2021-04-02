Стилістка показала взуття минулого століття і сучасне, яке завжди залишається в моді
Стилістка Катерина Полякова зібрала підбірку взуття, яке залишається популярним крізь десятиліття. Наприклад, чоботи на грубій підошві, практичні балетки і всіма улюблені кросівки.
Таке взуття може зазнавати змін або ненадовго йти у тінь, але все одно залишається з нами. Відповідний пост стилістка опублікувала на сторінці в Instagram.
Козаки з 80-х
Цей тип взуття відрізняють декоративні строчки, форма голені і каблука, як у героїв вестернів і ковбойських фільмів. Козаки і ковбойські чоботи залишаються в моді протягом багатьох сезонів. Спочатку були створені для зручності учасників родео, але пізніше показали себе комфортними і в повсякденному житті.
Грубі чоботи з 90-х
Нині модні дизайнери радять обирати пари зі шнурівкою і масивною підошвою. Такі моделі різних кольорів можна знайти у R13, Valentino та інших брендів.
Балетки з 60-х
Це взуття можна носити з брюками карго, а також плісированими спідницями і легкими сукнями.
Ботфорти з 70-х
Модельний ряд ботфортів дуже різноманітний: обтислі, вільні, зі складками, з каблуком і без, з круглим, квадратним і гострим носом, на блискавці, на шнурівці і зовсім без фурнітури, а також зі шкіри, замші та текстилю.
Еспадрилі з 50-х
Еспадрилі стануть незамінними помічниками в літню спеку, оскільки завдяки натуральним тканинам дають шкірі дихати.
Лофери з 60-х
Вони можуть бути класичними, або з невеликим каблуком. Лофери добре поєднуються з джинсами і класичними брюками. Крім того, стильний образ можна доповнити високими або короткими носками – в обох випадках буде виглядати красиво.
Кросівки з 90-х
Кросівки чудово поєднуються з усіма типами і стилями одягу в сезоні 2021-2022 року – пальто, куртки і пуховики, джинсові і класичні брюки, блузи та футболки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стилістка Катерина Полякова поділилася підбіркою стильного верхнього одягу на весну 2021. За її словами, все повністю залежить від вашого способу життя і потреб.
Також стало відомо, які сумки будуть найбільш популярними 2021 року. Основним трендом залишається мінімалізм, чіткість форм і ліній, а також допустимі цікаві деталі і нескладний декор.