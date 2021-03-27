Стало відомо, хто замінить ведучого Микиту Добриніна в російському "Холостяку"

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Хто замінить Добриніна у російському 'Холостяка'

Українського шоумена Микиту Добриніна, який залишив посаду ведучого в російському "Холостяка" через коронавірус, замінить актор і комік Михайло Белянін.

Про це повідомляється на офіційному сайті каналу "ТНТ". Чоловік з'явиться в третьому випуску проєкту, який знімався в Дубаї. Організатори шоу вже пообіцяли, що новий ведучий розповість про ще одну зміну правил.

Михайло Белянін став новим ведучим російського "Холостяка"

Відомо, що головний герой російського "Холостяка", репер Тіматі та учасниці шоу дружелюбно прийняли Беляніна, хоча і були здивовані відсутністю Микити Добриніна.

Тіматі та Михайло Белянін на шоу "Холостяк"

Сам Михайло зізнався, що пропозиція замінити колегу в "Холостяку" була несподіваною, але він прийняв її з легкістю. У ведучого в першу чергу запитали, чи перехворів він на коронавірус. У підсумку продюсери попросили Беляніна терміново вилетіти в Дубай.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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