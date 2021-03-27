Стало відомо, хто замінить ведучого Микиту Добриніна в російському "Холостяку"

Українського шоумена Микиту Добриніна, який залишив посаду ведучого в російському "Холостяка" через коронавірус, замінить актор і комік Михайло Белянін.

Про це повідомляється на офіційному сайті каналу "ТНТ". Чоловік з'явиться в третьому випуску проєкту, який знімався в Дубаї. Організатори шоу вже пообіцяли, що новий ведучий розповість про ще одну зміну правил.

Відомо, що головний герой російського "Холостяка", репер Тіматі та учасниці шоу дружелюбно прийняли Беляніна, хоча і були здивовані відсутністю Микити Добриніна.

Сам Михайло зізнався, що пропозиція замінити колегу в "Холостяку" була несподіваною, але він прийняв її з легкістю. У ведучого в першу чергу запитали, чи перехворів він на коронавірус. У підсумку продюсери попросили Беляніна терміново вилетіти в Дубай.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у мережі спалахнув скандал через те, що український шоумен, учасник реаліті "Холостяк-9" Микита Добринін став ведучим нового сезону російського "Холостяка" з репером Тіматі (Тімуром Юнусовим).