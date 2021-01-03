Стало відомо, де і коли поховають актора Коренєва

Obozrevatel Люди 13:47, 3.01.2021 Оновлено: 14:32, 3.01.2021

Російського актора Володимира Коренєва, який помер 2 січня, поховають на Введенському кладовищі.

Як стало відомо, прощання з Коренєвим пройде 5 січня в "Електротеатрі Станіславський" в Москві. Про це повідомили "РИА Новости" в театрі, де служив артист.

"Прощання з Володимиром Борисовичем пройде 5 січня з 10:00 до 12:00 в театрі. Прохід буде вільний", – повідомили в агентстві.

Володимир Коренєв з донькою Іриною та онуком Єгором.
rbc.ru

Нагадаємо, що Коренєв помер на 81-му році життя після ускладнень, викликаних коронавірусом. Перед смертю актор лежав у госпіталі з COVID-19.

Варто відзначити, що широку популярність Коренєв отримав не тільки завдяки фільму "Людина-амфібія", але і таким кінострічкам як: "Світло далекої зірки", "Дорога в пекло", "Діти Дон-Кіхота", "Сини Вітчизни" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Вінниці попрощалися з українським письменником, який помер після COVID-19.

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