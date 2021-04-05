Стало відомо перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію в Дубаї

Моделі, яких заарештували в Дубаї за голу зйомку на балконі готелю, виявилися і з України. На груповому фото присутні 20-річні Яна та Діана, 19-річна Дарина Хорунженко з Полтави, а також Катерина Кащенко і Софія Ткачук.

Як повідомляє видання Daily Mail, усі вищевказані українські дівчата розмістили на своїх сторінках у соціальних мережах відео та фото з Дубая.

Зазначається, що деяких із них можна впізнати за татуюваннями. Моделі порушили закони ОАЕ про публічну порядність. Їм загрожує до шести місяців ув'язнення і штраф у розмірі п'ять тисяч дирхамів (близько 37 850 тисяч гривень).

За попередньою інформацією, всього з 40 затриманих було 11 українок, зокрема з Києва, Жашкова, Запоріжжя.

Також стало відомо, що інцидент з арештом молодих дівчат може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які були офіційно закріплені 15 вересня 2020 року.

Моделі, яких заарештували в Дубаї за голу зйомку на балконі готелю

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