Стало відомо перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію в Дубаї

Моделі, яких заарештували в Дубаї за голу зйомку на балконі готелю, виявилися і з України. На груповому фото присутні 20-річні Яна та Діана, 19-річна Дарина Хорунженко з Полтави, а також Катерина Кащенко і Софія Ткачук.

Як повідомляє видання Daily Mail, усі вищевказані українські дівчата розмістили на своїх сторінках у соціальних мережах відео та фото з Дубая.

Зазначається, що деяких із них можна впізнати за татуюваннями. Моделі порушили закони ОАЕ про публічну порядність. Їм загрожує до шести місяців ув'язнення і штраф у розмірі п'ять тисяч дирхамів (близько 37 850 тисяч гривень).

За попередньою інформацією, всього з 40 затриманих було 11 українок, зокрема з Києва, Жашкова, Запоріжжя.

Також стало відомо, що інцидент з арештом молодих дівчат може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які були офіційно закріплені 15 вересня 2020 року.

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку фото зірок, які випадково оголилися на публіці. Селебриті часто експериментують з епатажними образами, щоб розпалити інтерес глядачів. Однак іноді сукні спадають, рвуться або розстібаються в найвідповідальніший момент під прицілом камер.