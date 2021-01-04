Стала відома причина, чому Сердючка не виступає в Росії
Засновник музичного фестивалю "Парус" у Дубаї Євген Морозов заявив, що відносини між Росією та Україною вплинули на те, що зірка української поп-музики Вєрка Сердючка перестала давати концерти в РФ.
Так, найближчим часом артистка не збирається виступати в цій країні. За словами Морозова, Андрій Данилко молодець, так як знаходить можливість утримувати свій колектив. Про це він заявив в інтерв'ю "Комсомольской правде".
Засновник "Паруса" зазначив, що він не затятий шанувальник творчості Сердючки, але її команда виступає професійно і весело.
Крім того, Морозов повідомив, що знаменитість перестала давати концерти в Росії через відносини між цією країною та Україною.
Чоловік додав, що багато українських музикантів менше стали виступати за межами своєї країни. Одні через свої переконання, а інші – просто не хочуть потрапляти під негативні коментарі.
Нагадаємо, Андрій Данилко – український актор театру і кіно, співак, композитор, автор пісень, гуморист-пародист, режисер, сценарист, продюсер і телеведучий. Народний артист України. Найбільш відомий як артист під жіночим ім'ям Вєрка Сердючка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український музикант і продюсер Андрій Данилко спростував інформацію про свою елітну нерухомість у Києві, яка раніше поширилася в мережі.