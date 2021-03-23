Собчак потрапила в скандал через інтерв'ю зі "скопинським маніяком"

Російська телеведуча Ксенія Собчак взяла інтерв'ю у "скопинського маніяка" Віктора Мохова, який недавно звільнився з колонії, та потрапила в скандал. Користувачі мережі звинуватили зірку в "хайпі" та "відсутності совісті й моралі".

Відповідний ролик Собчак опублікувала на особистому YouTube-каналі. У ньому Мохов, який відбував покарання за викрадення і насильство над двома неповнолітніми дівчатами, заявив, що йому "по кайфу" бути знаменитим. Він також розкрив деякі подробиці жахливих злочинів (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

Ксенія Собчак взяла інтерв'ю у "скопинського маніяка" Віктора Мохова скриншот з відео

Ролик Собчак про "скопинського маніяка" викликав бурхливу реакцію в мережі. Користувачі обурилися тим, що в насильника беруть інтерв'ю і роблять із нього "суперзірку".

"Собчак без моралі, без совісті. Така людина повинна бути вигнанцем у суспільстві, а Собчак тягне його на інтерв'ю", "Ну що ж. Ксенія вкотре довела, що дна для неї не існує", "Якби Собчак уявила на місці цих дівчаток свою доньку, вона б так мило з ним не розмовляла... Що за жах взагалі?", "Це ж треба стільки уваги цій недолюдині! Він же кайфує від цієї уваги! Навіщо ви це робите?" – написали люди.

У мережі обурилися інтерв'ю Собчак із маніяком

У мережі обурилися інтерв'ю Собчак із маніяком

У мережі обурилися інтерв'ю Собчак із маніяком

У мережі обурилися інтерв'ю Собчак із маніяком

Також телеведучу запідозрили в тому, що вона заплатила Мохову чималу суму за одкровення.

"Мужик зґвалтував двох неповнолітніх, а йому ще й гроші платять. Навіщо? Навіщо ви піарите його?", "Мене вбиває той факт, що маніяк вийшов і всі його завалюють грошима, щоб взяти інтерв'ю", – додали користувачі.

У мережі обурилися інтерв'ю Собчак із маніяком

У мережі обурилися інтерв'ю Собчак із маніяком

У Росії випустили на свободу "скопинського маніяка" Віктора Мохова: що відомо

"Скопинський маніяк" Віктор Мохов вийшов на свободу і дав інтерв'ю Собчак скріншот з відео

Віктора Мохова посадили до в'язниці у 2004-му. У 2000 році він викрав 14-річну Катерину Мартинову і 17-річну Олену Самохіну. Чоловік тримав школярок у бункері, який заздалегідь вирив на своїй ділянці під гаражем, як секс-рабинь протягом 1296 днів. Врятуватися дівчатам вдалося, передавши на волю записку.

Мохов вийшов на свободу 3 березня 2021 року після 17 років ув'язнення. За маніяком встановлять адміністративний нагляд строком на 6 років.

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку скандалів за участю Ксенії Собчак. Гучні висловлювання телеведучої про Крим і ситуацію в Білорусі.