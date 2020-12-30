Син 90-річного Чапкіса розповів про стан хореографа після госпіталізації

Син 90-річного українського хореографа Григорія Чапкіса Грег заявив, що його батька виписали з медичного закладу. Нагадаємо, раніше артист потрапив до лікарні з двостороннім запаленням легенів

Такими подробицями чоловік поділився на особистій сторінці в Instagram. За словами Грега, зараз стан його батька покращився і він перебуває вдома.

"Вчора мені повідомили, що батько повернувся додому і почувається набагато краще. Я відчуваю значне полегшення і такий щасливий, що він удома. Дякую всім за підтримку, ваші молитви багато означають для мене і моєї родини", – написав Чапкіс-молодший.

Григорій Чапкіс із сином Грегом Instagram Грега Чапкіса

Нагадаємо, що Григорій Чапкіс потрапив до лікарні 19 грудня. Хореограф одразу здав тест на коронавірус і через два дні дістав негативний результат. Пізніше лікарі діагностували у нього двостороннє запалення легенів.

Хореограф Григорій Чапкіс Instagram Григорія Чапкіса

Григорій Чапкіс – це радянський та український танцюрист і хореограф, лауреат трьох міжнародних конкурсів, народний артист України.

У 16-річному віці почалася професійна кар'єра знаменитості.

У лютому 1946 року його зачислили артистом балету в Державний ансамбль пісні і танцю України під керівництвом Л. Д. Чернишової (зараз – Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені П. Вірського).

Упродовж 26 років роботи в цьому художньому колективі він був задіяний майже в усіх його хореографічних постановках, брав участь у 70 зарубіжних гастрольних поїздках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син популярного 90-річного українського танцівника Григорія Чапкіса 41-річний Грег прокоментував шлюб батька з дружиною, яка молодша за нього на 52 роки.