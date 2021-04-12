Шоу "Маска" показала першого учасника другого сезону. Відео

В ефірі спецвипуску популярного українського шоу "Маска" представили першого зіркового учасника нового сезону. У нього ще немає костюма й навіть імені, тому поки організатори назвали його Фаворитом.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі проєкту. Так, знаменитість з'явилася на сцені в чорному вбранні, яке складалося зі штанів і толстовки з написом "Не розмовляйте зі мною". Також обличчя учасника було приховано під шоломом і капюшоном (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Шоу "Маска" представила першого зіркового учасника нового сезону скриншот з відео

Перший учасник другого сезону шоу "Маска" скриншот з відео

Учасник виконав на сцені популярний хіт Алли Пугачової – "Любовь, похожая на сон". Детектив шоу Оля Полякова висловила припущення, що це може бути Дмитро Шуров або Даніель Салем.

"Видно, що це чоловік", – додала співачка.

Детективи вже почали відгадувати зірку скриншот з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що розкішне і величне Сонце стало переможцем найпопулярнішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна". Як виявилося, під маскою ховалася співачка Злата Огневич.