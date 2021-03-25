Сестра Ван Гога оплатила лікування в психіатричній лікарні, продавши його 17 картин: опубліковано листування

Молодша сестра відомого художника Вінсента ван Гога продала його 17 картин, щоб мати можливість оплатити своє лікування в психіатричній лікарні. Про це стало відомо з листів, які опубліковано в книзі історика мистецтв Віллема-Яна Верліндена "Сестри Ван Гог".

У 1902 році Віллеміні поставили діагноз "шизофренія", пише видання The Guardian. Більша частина життя молодшої сестри художника була нещасливою, оскільки в психіатричній лікарні вона пробула майже 40 років.

"Я пробую все, що мені під силу, продовжуючи сподіватися, що це хоч якось допоможе", – написала одного разу в листі старша сестра Анна.

"Сестрам Ван Гога доводилося продавати його картини, щоб заробити собі на життя. Він у певному сенсі забезпечував їх навіть через довгий час після своєї смерті в міру того, як ставав усе більш і більш відомим, і ціни на його картини росли", – пояснив автор нової книги Верлінден.

Як повідомляв OBOZREVATEL, картину Бенксі про лікарів продали за рекордні 23 млн доларів. Виторговані гроші підуть Державній службі охорони здоров'я Великобританії. Про це повідомив аукціонний дім Christie's на сторінці у Twitter.