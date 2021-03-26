Сергій Бабкін кардинально змінив "зачіску" для виходу нової пісні. Фото і відео

Популярний український музикант і автор пісень Сергій Бабкін презентував нову композицію "Вона знає" і зробив "зачіску" з безлічі шнурів.

Про прем'єру співак розповів на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував фото, на якому позував із різнокольоровими проводами на голові. Зачіска виглядала ефектно і неординарно (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Шанувальники в коментарях оцінили нове амплуа знаменитості. Ось деякі їхні коментарі:

"Альтернатива дредам", "Стильна зачіска", "Ось це я розумію стрижка!", "Як фараон", "Мамо рідна! Кардинально!", "Дуже круто!".

"Вона знає" – про жінку, яка поруч. "Вона знає" – про найпотаємніші мрії і бажання. "Вона знає" – про силу почуттів, які виникли і допомагають йти пліч-о-пліч все життя. "Вона знає" – про ефективні ліки від будь-якої хвороби – підтримку коханої людини. "Вона – жінка, віра, енергія, душа, момент, мрія, любов, галактика...", – прокоментував свою роботу сам артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська презентувала першу сольну пісню. У композиції розповідається про стосунки чоловіка і жінки, які заплуталися в своїх почуттях.