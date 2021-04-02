Сєдокова в напівпрозорому боді похвалилася довгими ногами. Фото

Українська поп-співачка, автор пісень, дизайнер одягу і актриса Анна Сєдокова поділилася знімком, на якому позувала в напівпрозорому боді.

Відповідна публікація з'явилася на її сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На знаменитості було обтисле вбрання, босоніжки на високих підборах, волосся заплетене в тонкі косички. Свій образ вона доповнила легким макіяжем і декількома прикрасами на руці.

Незважаючи на пікантне фото, тему артистка підняла досить серйозну в підписі до кадру. Вона розповіла, як громадськість відреагувала на те, що її чоловік захворів коронавірусом, а також побажала своїм підписникам міцного здоров'я:

"Ось виставляю я фото із сідницями та квітами. Там 138 тис лайків. Виставляю історію про боротьбу зі складною хворобою, а там 11. Безумовно страшно. Може лайком можна заразитися? Не дай Бог нам захворіти, не дай Бог захворіти нашим дітям", – написала вона.

Шанувальники в коментарях погодилися зі співачкою, а також похвалили її приголомшливу фізичну форму.

"Красуня! Пишаюся вами", "Правильний підсумок! Ви красуня", "Неймовірно гарно", "Це точно...".

Сєдокова позувала у відвертому вбранні. instagram.com/annasedokova

Коментарі фанатів. instagram.com/annasedokova

Скріншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Сєдокова позувала з напівголими сідницями у панорамного вікна. Знаменитість з'явилася в обтислому боді пастельного кольору, а також в босоніжках на високих підборах. Вона повернулася до дзеркала спиною, щоб сфотографувати себе в повний зріст.