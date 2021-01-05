Саніна здивувала шанувальників новим татуюванням з Тіною Кароль. Фото

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна продемонструвала фанатам на руці нове татуювання, на якій зображена сама співачка і Тіна Кароль. Так, це пов'язано зі спільним кліпом на пісню "Вільна".

Відповідний знімок Саніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Крім профілів зірок, на тату є напис: "Я не боюсь. Тепер я вільна".

"Я вільна", – підписала кадр співачка.

Крім того, фото прокоментувала і сама Кароль. Вона написала: "Моя".

Юлія Саніна та її нове татуювання Instagram Юлії Саніної

Варто зазначити, що думки шанувальників розділилися. Одні вважають, що тату тимчасове, а інші – залишилися в захваті і засипали компліментами знаменитість.

"Тест зроблено, тепер можна і справжню", "Тепер ти завжди з Тіною", "Дуже красиво, але сподіваюся, що це тимчасовий малюнок", "Як красиво", – пишуть люди в коментарях.

Коментар Тіни Кароль Скриншот

Саніну засипали компліментами Скриншот

Деякі думають, що тату тимчасове Скриншот

Шанувальники оцінили тату Саніної Скриншот

Користувачі мережі прокоментували тату Саніної Скриншот

Нагадаємо, Юлія Саніна – українська співачка, фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Восени 2020 року вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з Дмитром Жуком.

Тіна Кароль має велику кількість нагород і премій. Також вона в 2006 році представляла Україну на Євробаченні. Крім того, артистка вже кілька років є тренеркою шоу "Голос країни" і "Голос. Діти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що ще 2014 року їхня команда перестала виступати в Росії, оскільки в них є чітка позиція щодо цього.