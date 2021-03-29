Розкрито підказки, за якими можна було впізнати Макацарія на шоу "Маска"

У десятому випуску популярного шоу "Маска" стало відомо, що за образом Сома ховався шоумен Іраклі Макацарія. Глядачі і зіркові детективи отримували від цього героя багато підказок, але головних можна виділити всього три: зашифровані слова, турецька мова та дві сім'ї.

Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці розважального проєкту в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Перша з підказок: слова ікра, рис, авокадо, капуста, лаванда, ірис були названі не просто так. Адже якщо зібрати разом перші літери, то вийде ім'я знаменитості – Іраклі.

Друга: Макацарія знає турецьку мову.

Третя: Зірка вважає, що у нього є дві сім'ї. Перша (справжня) живе в Європі. А другою для нього стала родина, з якою він жив рік під час навчання в США.

Відзначимо, що костюм Сома до останнього залишався загадкою не тільки для глядачів, але і для детективів. Тільки Настя Каменських озвучила варіант, що за цим образом може бути Іраклі. Як з'ясувалося в кінці десятого ефіру, вона була права.

Макацарія в образі Сома на шоу "Маска". kanalukraina

Як повідомляв OBOZREVATEL , Іраклі Макацарія розповів про участь в шоу "Маска". Він зізнався, чи складно йому було зберігати в секреті свою участь в настільки таємничому шоу і чи варто тепер чекати його сольну пісню.