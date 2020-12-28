Ротару не хоче, щоб її онучка Соня виходила заміж: співачка назвала причину

73-річна українська співачка Софія Ротару вважає, що її онучці Соні Євдокименко ще рано виходити заміж. За словами артистки, спочатку дівчині потрібно здобути освіту.

Знаменитість впевнена, що Соня досягне багато чого в майбутньому і в неї все вийде. Про це Ротару заявила в інтерв'ю для програми "Світське життя" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, співачка розповіла, що знайома з обранцем своєї внучки Соні. Але вона вважає, що дівчина ще зовсім юна і виходити заміж їй рано.

Ротару зазначила, що спочатку Соня має закінчити навчання, отримати відповідну освіту, а все інше в неї вийде.

Софія Ротару та її онуки bigmir)net

Крім того, артистка додала, що все ж таки це доля її внучки і вона сама буде вирішувати про свої плани.

Нагадаємо, Софія Ротару – це радянська та українська естрадна співачка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу. Народна артистка СРСР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Софія Ротару приїхала в Україну з Росії і виступила у "Вечірньому кварталі". Концерт студії "Квартал 95" відбувся 22 грудня в Києві.