Рок-гурт Evanescence випустив альбом з оригінальними піснями вперше за 10 років

У п'ятницю, 26 березня, американський рок-гурт Evanescence презентував п'ятий альбом "The Bitter Truth" з оригінальними піснями вперше за 10 років. Його можна послухати на всіх популярних стримінгових сервісах.

Останній раз авторські пісні колектив презентував у 2011 році, а після до 2017-го були переробки старих хітів. Відео з новими композиціями Evanescence також опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Продюсером роботи став Нік Раскулініч, а запис вівся в період пандемії, яка стала причиною перенесення дати релізу з кінця минулого року.

Новий альбом гурту складається з таких пісень:

"Artifact/The Turn"

"Broken Pieces Shine"

"The Game Is Over"

"Yeah Right"

"Feeding The Dark"

"Wasted On You"

"Better Without You"

"Use My Voice"

"Take Cover"

"Far From Heaven"

"Part of Me"

"Blind Belief"

Evanescence презентував новий п'ятий альбом "The Bitter Truth" вперше за чотири роки Instagram/Evanescence

Evanescence – американський рок-гурт, заснований у 1995 році вокалісткою Емі Лі і гітаристом Беном Муді.

Гурт досягнув великої популярності на початку 2003 року з виходом альбому Fallen, який розійшовся тиражем близько 15 мільйонів копій і приніс колективу дві премії "Греммі".

У 2004 році вийшов перший концертний альбом Evanescence Anywhere but Home. У 2006 році був випущений другий студійний альбом The Open Door, тираж якого склав близько 6 мільйонів копій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський рок-гурт System Of A Down вперше за 15 років випустив нові композиції – Protect The Land і Genocidal Humanoidz. Вони записані в підтримку Вірменії у конфлікті, який розвернувся в Нагірному Карабасі.