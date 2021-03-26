Рок-гурт Evanescence випустив альбом з оригінальними піснями вперше за 10 років

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Рок-гурт Evanescence випустив альбом з оригінальними піснями вперше за 10 років

У п'ятницю, 26 березня, американський рок-гурт Evanescence презентував п'ятий альбом "The Bitter Truth" з оригінальними піснями вперше за 10 років. Його можна послухати на всіх популярних стримінгових сервісах.

Останній раз авторські пісні колектив презентував у 2011 році, а після до 2017-го були переробки старих хітів. Відео з новими композиціями Evanescence також опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Продюсером роботи став Нік Раскулініч, а запис вівся в період пандемії, яка стала причиною перенесення дати релізу з кінця минулого року.

Новий альбом гурту складається з таких пісень:

  • "Artifact/The Turn"

  • "Broken Pieces Shine"

  • "The Game Is Over"

  • "Yeah Right"

  • "Feeding The Dark"

  • "Wasted On You"

  • "Better Without You"

  • "Use My Voice"

  • "Take Cover"

  • "Far From Heaven"

  • "Part of Me"

  • "Blind Belief"

Evanescence презентував новий п'ятий альбом "The Bitter Truth" вперше за чотири роки

  • Evanescence – американський рок-гурт, заснований у 1995 році вокалісткою Емі Лі і гітаристом Беном Муді.

  • Гурт досягнув великої популярності на початку 2003 року з виходом альбому Fallen, який розійшовся тиражем близько 15 мільйонів копій і приніс колективу дві премії "Греммі".

  • У 2004 році вийшов перший концертний альбом Evanescence Anywhere but Home. У 2006 році був випущений другий студійний альбом The Open Door, тираж якого склав близько 6 мільйонів копій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський рок-гурт System Of A Down вперше за 15 років випустив нові композиції – Protect The Land і Genocidal Humanoidz. Вони записані в підтримку Вірменії у конфлікті, який розвернувся в Нагірному Карабасі.

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