Пугачова показала обличчя без макіяжу великим планом: співачку не впізнали в мережі

Знаменита російська співачка Алла Пугачова показала обличчя без макіяжу великим планом. Артистка також привітала шанувальників із Новим роком.

Знімок, який 71-річна примадонна опублікувала на особистій сторінці в Instagram, викликав суперечки серед фанатів знаменитої артистки.

Зірка сфотографувалася у дворі свого будинку під час прогулянки зимовим садом. Пугачова позувала без макіяжу в білому пуховику з каптуром.

Пугачова показалася без макіяжу. Instagram Алли Пугачової

Багато шанувальників артистки похвалили її за те, що вона не соромиться свого віку й показує себе такою, якою є насправді – без гриму й фотошопу. Однак знайшлися і ті, хто розкритикував виконавицю.

Пугачову без макіяжу порівняли з Орбакайте. Instagram Алли Пугачової

Примадонна без макіяжу захопила мережу. Instagram Алли Пугачової

Деякі фоловери зазначили, що після численних пластичних операцій Пугачову важко впізнати і, на їхню думку, такі знімки не варто публікувати в соціальних мережах.

"Пугачова не схожа на себе!", "Може не треба такого для всіх, на публіку? Алло, живи для дітей", "Незрозуміло, навіщо викладати такі фото, які відлякують?" – написали в коментарях під знімком примадонни.

Пугачову без макіяжу не впізнали в мережі. Instagram Алли Пугачової

Примадонну без макіяжу розкритикували в мережі. Instagram Алли Пугачової

Пугачову без макіяжу розкритикували в мережі. Instagram Алли Пугачової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен Максим Галкін випадково показав свою імениту дружину, 71-річну Аллу Пугачову, без макіяжу в домашньому халаті.