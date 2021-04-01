Притула влаштував конкурс на знання міст України та оригінально привітав переможця

Український телеведучий, актор і стендап-комік Сергій Притула в соціальній мережі влаштував конкурс, переможця якого очікував унікальний приз – виконання пісні від знаменитості.

На своїй сторінці у Facebook зірка запропонував користувачам вгадати, на фоні яких українських міст він сфотографувався. А також відразу пообіцяв, що той, хто відповість правильно, отримає від нього "премію" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Трохи покатався Україною. Хто зможе ідентифікувати всі міста? Тому, хто зробить це швидше за інших... Щось придумаю, як преміювати, у коментарях", – ідеться у підписі до знімків.

Щасливчиком виявився Ілля Симоненко, який відгадав усі шість міст за чотири хвилини з моменту публікації.

Коли ж телеведучий поцікавився, як чоловік зміг так швидко впоратися з поставленим завданням, той відповів, що "був у цих містах по кілька разів".

Публікація Сергія Притули. facebook.com/serhiyprytula

Коментар переможця.

Притула влаштував конкурс на знання міст України. facebook.com/serhiyprytula

Притула заспівав пісню для переможця. facebook.com/serhiyprytula

Як повідомляв OBOZREVATEL, Притула здивував трирічну дочку фокусом і показав її реакцію на відео. Телеведучий показав, як наливає в келих воду і накриває його зверху серветками. Потім він перевернув це і, ймовірно, дочка Соломія очікувала побачити, як вода виллється, але в підсумку дівчинка була шокована, що рідина залишилася на місці.