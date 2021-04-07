Принци Гаррі та Вільям пішли на перемир'я заради покійної матері

Британські принци Гаррі та Вільям оголосили перемир'я для установки пам'ятника своєї матері – принцеси Діани. Як відомо, відкриття меморіалу має відбутися 1 липня в Кенсингтонському палаці – цього дня леді Ді могло б виповнитися 60 років.

Про це повідомляє видання Vanity Fair з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, розсварені брати докладають спільних зусиль, щоб проєкт був завершений в строк. Скульптор отримав відгуки від обох принців, після чого відправив різьблення статуї на виробництво.

Зазначається, що певну роль у налагодженні стосунків між Вільямом та Гаррі зіграли донька принцеси Анни Зара Тіндолл та її чоловік Майк Тіндолл, які недавно втретє стали батьками.

Водночас про закінчення ворожнечі говорити рано. За словами джерела, Вільям вкрай розлючений через інтерв'ю, яке Гаррі та його дружина Меган Маркл дали американській телеведучій Опрі Вінфрі.

"Їхні стосунки на дні. Вільям так злий на Гаррі, що зараз абсолютно немислимо, щоб вони щасливо возз'єдналися і стояли разом при відкритті статуї принцеси Діани. Потрібно провести багато роботи, щоб все виправити, щоб вони могли виступити єдиним фронтом" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.