Принцеса Анна отримала розкішний маєток у подарунок від Єлизавети

Маєток Геткомб-Парк у Глостерширі, в якому разом зі своїм чоловіком живе принцеса Великобританії Анна, вона отримала в подарунок від матері. Єлизавета II купила нерухомість у 1976 році.

Про це пише видання Hellomagazine. Також на території палацу живуть діти королівської принцеси – син Пітер Філіпс зі своєю дружиною Отем, дочка Зара з чоловіком Майком Тіндаллом (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, раніше в мережі опублікували знімок вітальні принцеси Анни. Вона з чоловіком Тімоті Лоренсом була сфотографована під час перегляду Кубку Калькутти (регбійний матч між Англією та Шотландією).

Інтер'єр будинку став причиною суперечок: користувачі були збентежені тим, що кімната виявилася такою "захаращеною": на полицях багато сувенірів і дрібничок, на підлозі і журнальних столиках стоси книг, а на дивані і зовсім якийсь безлад.

Але були й ті, хто став на захист принцеси Анни, похваливши її за те, що вона не побоялася показати, як усе насправді в її будинку.

Принцеса Анна з чоловіком під час перегляду матчу. twitter.com/RoyalFamily

Який вигляд має будинок принцеси Анни. hellomagazine.com

Свій розкішний маєток принцеса Анна отримала в подарунок від Єлизавети. hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, будинок Меган Маркл у США виставили на продаж. Маєток у колоніальному стилі герцогиня Сассекська зняла в районі Хенкок-Парк, коли була одружена з Тревором Енгельсоном у 2011 році.