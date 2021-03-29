Принц Вільям очолив рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків у світі

Дослідження фахівців з косметичної хірургії Longevita показало, що 38-річний герцог Кембриджський принц Вільям – найсексуальніший серед лисих чоловіків у світі.

У такому "титулі" він згадується у блогах і публікаціях Google 17,6 млн раз. Про це пише видання The Sun.

На другому місці за сексуальністю серед лисих чоловіків опинився боксер Майк Тайсон (8,8 млн згадок). На третьому – голлівудський актор Джейсон Стетхем (7,4 млн згадок).

Крім того, до списку потрапили такі знаменитості як Дуейн Джонсон, Брюс Вілліс, Стенлі Туччі, Він Дізель, Джон Траволта, боксер Флойд Мейвезер.

Герцог Кембриджський принц Вільям – найсексуальніший серед лисих чоловіків у світі

Користувачі мережі бурхливо відреагували на складений рейтинг і вважають, що герцог не гідний очолювати список найсексуальніших чоловіків.

"Тільки тому, що він відома людина і багатий", "Його дружина проголосувала 17,5 млн раз? Хто сказав, що це сексуально?", "Людям потрібно перевіряти зір!", "Вільям зовсім несексуальний", – пишуть люди.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на складений рейтін Скриншот

Багато хто вважає, що герцог не гідний очолювати список найсексуальніших чоловіків Скриншот

У мережі розкритикували рейтинг сексуальних чоловіків Скриншот

Принц Вільяма не вважають найсексуальнішим чоловіком Скриншот

Принц Вільям – герцог Кембриджський, граф Стратернський і барон Каррікфергюс, старший син принца Уельського Чарльза і його першої дружини, принцеси Діани, онук королеви Великобританії Єлизавети II.

Займає друге місце в порядку спадкування британського престолу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: