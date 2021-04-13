Принц Гаррі відреагував на смерть Філіпа і поділився спогадами про нього

Принц Гаррі заявив, що його покійний дідусь – Філіп – був людиною честі і відданим чоловіком королеви Єлизавети II. За словами герцога, він назавжди підкорив серця всіх, хто коли-небудь був поруч з ним.

Гаррі зазначив, що принц Філіп був з прекрасним почуттям гумору і завдяки своїй чарівності міг легко утримувати увагу всіх людей, які перебували з ним в одній кімнаті, і ніхто не міг здогадатися, що він скаже далі. Про це передає видання CNN.

Також герцог подякував дідусю "за службу, відданість бабусі і за те, що він завжди був самим собою".

"Для мене він був просто дідусем: майстром барбекю, легендою стьобу і неймовірно зухвалим до кінця життя. Він був опорою для Її Величності королеви і був неймовірно відданий їй протягом 73 років шлюбу. Я міг би продовжувати й далі і знаю, що він прямо зараз, тримаючи в руках пиво, сказав би: "О, так, продовжуй", – додав принц Гаррі.

Герцог підкреслив, що всім дуже не вистачатиме принца Філіпа, але про нього "обов'язково буде пам'ятати вся нація, і весь світ".

"У серцях Меган, Арчі, в моєму серці, і серці твоєї майбутньої правнучки ти займаєш особливе місце", – сказав Гаррі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Принц Вільям прокоментував смерть свого дідуся, принца Філіпа. Вільям зазначив, що ніколи не буде приймати як належне особливі спогади його дітей і згадав випадок, коли прадід приїхав у кареті за ними.