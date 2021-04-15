Принц Гаррі покине Британію відразу після похорону свого діда

Принц Гаррі, який прибув до Британії для участі в церемонії прощання зі своїм дідом, принцом Філіпом, повернеться в США всього через 24 години після закінчення заходу.

Про це повідомляє Mirror з посиланням на джерело. Герцог Сассекський має намір якомога швидше возз'єднатися зі своєю вагітною дружиною Меган Маркл та їхнім сином Арчі.

Видання зазначає, що на цей час принц Гаррі перебуває на карантині в королівській резиденції Фрогмор-котедж, яка знаходиться недалеко від Віндзорського замку. Тут живе його двоюрідна сестра Євгенія разом з сім'єю.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Нагадаємо, що чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його поховають 17 квітня в саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу – Королівська родина буде сумувати 30 днів.

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