Приходько втретє стала мамою і зізналася, як приховувала вагітність на "Масці"

Українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що знову стала мамою – вона народила третю дитину. Розкрити всю правду про поповнення в її родині знаменитість зважилася в спецвипуску проєкту "Маска".

Так, в ефірі Приходько підтвердила, що знаходилася на момент зйомок при надії. За словами артистки, її підтримував чоловік, який підписував з нею контракт про нерозголошення.

"Ми намагалися приховати вагітність як могли, але термін був вже сильно великий. Чоловік був завжди поруч зі мною і допомагав мені", – розповідала співачка.

На сьогоднішній день Приходько вже народила дитину і насолоджується материнством. Подробиці вагітності і пологів зірка не розкриває. Також не відомо стать і ім'я новонародженої дитини артистки.

До слова, під час виступу на телешоу "Маска" Приходько постала з помітно округленим животиком. До того ж, ведучий проєкту Володимир Остапчук ще раніше повідомив, що одна з учасниць при надії. Однак тоді співачка дала неоднозначну відповідь, чи дійсно вона вагітна чи ні.

Нагадаємо, у Анастасії Приходько є двоє дітей: 11-річна донька Нанна, яку зірка народила від абхазького бізнесмена Нурі Кухілава і 6-річний син Гордій від другого чоловіка, бізнесмена Олександра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Приходько пояснила, чому приховує від доньки правду про рідного батька. Дівчинка зовсім не пам'ятає його – коли він пішов з сім'ї, їй було всього два роки.