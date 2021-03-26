Померла зірка серіалу "Уповільнений розвиток" Джессіка Волтер

Софія Ковнір Люди 10:08, 26.03.2021 Оновлено: 11:25, 26.03.2021

У середу, 24 березня, померла відома американська актриса Джессіка Волтер, яка стала популярною завдяки ролі Люсіль Блут у комедійному серіалі "Уповільнений розвиток". Знаменитості було 80 років.

Як стало відомо, жінки не стало уві сні, коли вона спала в своєму будинку в Нью-Йорку. Інформацію підтвердив представник актриси, передає видання Sky News.

Що відомо про Джессіку Волтер

  • На великому екрані Волтер відома завдяки фільмам "Великий приз" (1966) і "Зіграйте мені туманно" (1971), за ролі в яких вона номінувалася на "Золотий глобус".

  • За роль в мінісеріалі "Емі Прентісс" Волтер була удостоєна премії "Еммі" за найкращу жіночу роль у 1975 році.

Найбільш відома за роллю Люсіль Блут у комедійному серіалі "Уповільнений розвиток"

  • Джессіка Волтер народилася в єврейській родині в Брукліні. Її дитинство пройшло в Куінсі, а акторську освіту вона отримала в школі виконавчих мистецтв на Манхеттені.

  • Від першого чоловіка, режисера Росса Боумана, у Волтер народилася дочка Брук. З 1983 року була одружена з актором Роном Лібманом.

Джессіка Волтер народилася в єврейській родині в Брукліні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня помер відомий американський актор Яфет Котто. Йому був 81 рік.

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