Померла зірка "Поліцейської академії" Меріон Ремсі

Софія Ковнір Люди 09:11, 8.01.2021 Оновлено: 09:38, 8.01.2021

У четвер, 7 січня, у власному будинку в Лос-Анджелесі померла зірка серії фільмів "Поліцейська академія", американська актриса Меріон Ремсі. Їй було 73 роки.

Точну причину смерті поки не називають. Відомо, що знаменитість нещодавно хворіла. Про трагедію повідомляє видання Variety.

Що відомо про Меріон Ремсі

  • Меріон Ремсі народилася 10 травня 1947 року в Філадельфії.

  • У кіно дебютувала в 1975 році.

  • Популярність їй принесла роль боязкої поліцейської з гучним голосом Лаверн Хукс у серії комедійних фільмів "Поліцейська академія".

  • Писала пісні у співавторстві з Харасом Файром. Як композитор вона написала сингли Supernatural Thing, This Time I'll Be Sweeter, Satan's Daughter для Гарі Гліттера.

  • На знімальному майданчику "Лавалантули" у 2015 році Ремсі знову працювала з низкою акторів, що грали з нею в "Поліцейській академії".

Померла американська актриса Меріон Ремсі
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Як повідомляв OBOZREVATEL, британська актриса, зірка фільмів жахів Барбара Шеллі померла у віці 88 років. Причину її смерті не називають.

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