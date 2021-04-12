Померла зірка фільму "Діамантова рука"

На 98-му році житті не стало радянської кіноактриси Серафими Холіної, яка зіграла роль ведучої показу мод у "Діамантовій руці". Її знайшла мертвою дочка Людмила Голубицька в квартирі на проспекті Вернадського. Причина смерті не уточнюється.

Минулого року Людмила розповідала, що здоров'я її матері сильно погіршилося: вона практично втратила зір і майже не виходила на вулицю. Про це пише Mash (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Серафима Василівна Холіна народилася 29 серпня 1923 року. У 1942 році вона влаштувалася працювати токарем на Московський завод імені Володимира Ілліча. У 1949 закінчила ВДІК.

Холіна найбільше запам'яталася глядачам у ролі ведучої модного показу у фільмі "Діамантова рука", адже саме її героїні належить крилата фраза "Брюки перетворюються на елегантні шорти".

Також знаменитість була театральною актрисою і актрисою озвучення, вона дублювала персонажів більш ніж 30 фільмів. Голосом Холіної на радянських екранах говорили італійські кінозірки Софі Лорен (у "Шлюбі по-італійськи"), Моніка Вітті та інші.

Серафима Холіна померла в 97 років. kino-teatr.ru

Померла актриса Серафима Холіна, яка грала в "Діамантовій руці". kino-teatr.ru

Серафиму Холіну знайшли мертвою в квартирі. kino-teatr.ru

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