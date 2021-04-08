Помер зірка серіалу "Твін Пікс"

На 73-му році житті не стало відомого американського актора Волтера Олькевича, який зіграв канадського злочинця Жака Рено в серіалі "Твін Пікс". Він помер в своєму будинку в Резеді в Лос-Анджелесі у вівторок, 6 квітня.

Про трагічну новину виданню The Hollywood Reporter повідомив син актора сценарист Зак Олкевіч. Знаменитість протягом 20 довгих років боровся з проблемами, пов'язаними зі здоров'ям, а також переніс безліч операцій на коліні. Це стало причиною того, що Волтер змушений був робити тривалі паузи в акторській кар'єрі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Олькевич народився в 1948 році в штаті Нью-Джерсі. Дебютну роль він отримав в 1979 році, зігравши у фільмі Стівена Спілберга "1941". Всього ж за свою кар'єру зірка знявся в майже сотні серіалів.

Але найбільшу популярність йому принесла роль бармена-сутенера Жака Рено в серіалі "Твін Пікс". Режисером картини був Девід Лінч.

Також з 1993 по 1996 роки актор знімався у відомому американському телесеріалі "Грейс у вогні", в якому розповідається про життя самотньої жінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від раку мозку помер відомий британський актор Пол Ріттер, який зіграв роль Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль".