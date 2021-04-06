Помер зірка серіалу "Чорнобиль"

На 55-му році житті не стало відомого британського актора Пола Ріттера, який зіграв роль Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль". Причиною смерті став рак мозку.

Агент знаменитості опублікував повідомлення про трагічну звістку, в якому говориться, що Пол помер у понеділок, 5 квітня. Про це пише видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"З великим сумом ми змушені сказати, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Він був дуже талановитим актором, який зіграв величезну кількість ролей на сцені і екрані з неперевершеною майстерністю. Пол був неймовірно розумним, добрим і дуже веселим. Ми будемо за ним сумувати", – йдеться в повідомленні.

У 2019 на телеканалі HBO вийшов серіал "Чорнобиль", в якому актор перевтілився в заступника головного інженера з експлуатації 2-ї черги Чорнобильської АЕС Анатолія Дятлова.

Але найбільшу популярність Ріттеру принесла роль Елдреда Уорпла в шостій частині саги про Гаррі Поттера.

Пол Ріттер зіграв Анатолія Дятлова. HBO

Пол Ріттер позував зі своїми колегами. Daily Mail

Також актор грав в багатьох не менш відомих стрічках: "Квант милосердя" (2008 р), телесеріал "Великі надії" (2012 р), "Орел Дев'ятого легіону" (2011 р), "Інферно" (2016 р .). У 2012 році Ріттер зіграв роль Пістоля в телесеріалі "Порожня корона" з хронік Шекспіра ("Генріх IV" частина 2 і "Генріх V"). У 2014 році виконав головну роль у шпигунському телесеріалі BBC "Гра".

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