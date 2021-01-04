Помер соліст гурту Children of Bodom Алексі Лайхо

У віці 41 року помер соліст фінського англомовного гурту Children of Bodom Алексі Лайхо. Причина смерті поки невідома.

Зазначено, що знаменитість помер у своєму будинку в Гельсінкі. Про трагедію повідомили на сторінці музичного лейблу Napalm Records у Twitter.

"Ми абсолютно спустошені і вбиті горем через раптову втрату нашого дорогого друга і учасника гурту", – написали в пості.

Соліст Children of Bodom Алексі Лайхо okolo.me

Що відомо про Алексі Лайха

На початку 2000-х Лайхо був одружений із Кімберлі Госс, відомою як засновниця супергурту Sinergy.

На стиль гри Лайха багато в чому вплинув Роопе Латвала, який грав у гурті Stone.

У 2007 році він пошкодив собі плече в боулінг-клубі. А 2009 року Лайхо дістав травму, впавши зі спальної полиці в гастрольному автобусі, отримавши переломи ключиці та пальців ніг.

Він входить у сотню найшвидших гітаристів за версією журналу Guitar World.

Лайхо мав безліч татуювань. Одні з найзнаменитіших – HATE на пальцях правої руки і COBHC на пальцях лівої руки.

У 2014 році брав участь у записі альбому Inferno Марті Фрідмана.

Спільно з Чаком Біллі та іншими музикантами випустив триб'ют Ренді Роадсу.

У 2017 році він одружився з Келлі Врайт.

У 2020 році створив гурт Bodom After Midnight.

41-річний Алексі Лайхо Twitter Napalm Records

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