Полякова, Барських і Каменських: скільки можуть заробити українські зірки за виступи на Новий рік

Заробіток українських зірок у новорічну ніч 2020-2021-го може перевищувати 200 тисяч доларів. У середньому виступ популярного артиста на корпоративі на Новий рік обійдеться у 30-40 тисяч доларів. Поп-діва Оля Полякова і секс-символ української естради Макс Барських виступлять по три рази, в той час як Настя Каменських вирішила на Новий рік відпочити в компанії чоловіка.

Так, видання "Страна" оприлюднило приблизні суми доходів знаменитостей за концерти на Новий рік. OBOZREVATEL також поспілкувався із зірками про корпоративи в новорічних бліцопитуваннях. Детальніше – далі в матеріалі.

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова в новорічну ніч може заробити 150 тисяч доларів. За інформацією ЗМІ, виступить тричі: на одній приватній вечірці, після цього – в готелі на воді Bakkara і в комплексі Osocor Residence. Івент-менеджери повідомили, що у 2020 році один новорічний корпоратив із Поляковою обійдеться організаторам приблизно у 50 тисяч доларів.

Оля Полякова виступить тричі в новорічну ніч. Instagram Полякової

MONATIK

Івент-агенції Києва повідомили про те, що український хіт-мейкер MONATIK також одержав пропозиції виступити в новорічну ніч.

Монатік виступатиме в Києві в новорічну ніч. Instagram MONATIK

"Поки що запит у новорічну ніч є і на Діму Монатіка. Запит із Києва. Люди скучили за виступами улюбленого артиста і дуже хочуть у Новий рік вступити з дорогою серцю музикою... Команда артиста планує зустріти Новий рік на сцені. Крім того, на виступ запросили і підопічних продюсерського лейбла Діми – Ліду Лі і Ніно Басілаю із їхніми сольними піснями і програмами", – розповіли організатори вечірок та додали, що виступ трьох артистів у новорічну ніч буде коштувати приблизно 100 тисяч доларів.

Наталя Могилевська

Поп-діва Наталя Могилевська, яка стабільно дає концерти в новорічну ніч, на цей раз поїде в гори. За даними ЗМІ, співачка працюватиме на закритому заході в Буковелі. Ціна за її виступ на святковому корпоративі становить приблизно 30 тисяч доларів.

Наталя Могилевська виступить на корпоративі в Буковелі. Instagram Могилевської

Макс Барських

У новорічну ніч співак Макс Барських виступить у київському ресторані Alaska. Вартість квитка – від 6000 до 9000 гривень залежно від поверху, на якому розташовано столик. У подарунок від закладу – на двох пляшка елітного шампанського Moët & Chandon. Усього в період новорічних свят артист виступить тричі і отримає за це приблизно 220 тисяч доларів.

Макс Барських може заробити більше ніж 200 тис. доларів у новорічну ніч. Instagram Барських

"В останні дні грудня у Макса заплановано три виступи і концерт у новорічну ніч. Гонорар за все це буде приблизно $220 000. Потім він планує зібрати друзів у своїй творчій квартирі, щоб зустріти 2021-й рік. У запрошенні уточнюють, що на столі буде суто домашня кухня: зокрема пиріжки з м'ясом і холодець", – поділився інсайдерською інформацією співробітник івент-агентства.

Що про новорічні корпоративи розповіли OBOZREVATEL українські зірки

У новорічних бліцопитуваннях з українськими знаменитостями OBOZREVATEL також поцікавився, як вони планують провести Новий рік, чи будуть працювати і скільки їм платять за святкові корпоративи.

Настя Каменських відмовилася від корпоративів у новорічну ніч. Instagram Каменських

Українська зірка розповіла, що любить відзначати Новий рік у сімейному колі. Цього року вона планує зустріти свято в компанії свого чоловіка – Олексія Потапенка (Потапа). Цікаво, що раніше в одному зі своїх інтерв'ю Каменських розповідала: під час існування дуету "Потап і Настя" вони з Олексієм зуміли виступити на восьми заходах за новорічну ніч.

"Як я вже говорила, Новий рік для мене – важливе сімейне свято, тому за можливості зустрічаю його з рідними і близькими, але життя артиста непередбачуване", – висловилася артистка.

MARUV не відповіла на запитання про новорічний корпоратив. Instagram

Артистка вирішила приховати від публіки, чи буде цього року працювати на корпоративах. Також вона не відповіла, яка ціна її виступів.

"Мене запрошують на корпоративи. А все інше – моя особиста справа, яка нікого, крім мене, не стосується", – стримано зазначила зірка.

Один із найпопулярніших українських ведучих розповів, що із задоволенням працює на приватних заходах і отримує за це непоганий гонорар, однак суму озвучувати Остапчук не захотів.

Володимир Остапчук розповів про корпоратив. Instagram

"Щодо гонорарів – не скажу цієї інформації, це не зовсім коректно. Але так, гонорар немаленький – я все-таки топовий ведучий у нашій країні. Звичайно, пропонують передноворічні і новорічні корпоративи. Цього року мова більше про онлайн-заходи у зв'язку з пандемією. Але все одно – це незмінна традиція, адже людям хочеться свята. А найкращий чарівник, який його зробить, – це Остапчук", – зазначив Володимир.

Найпопулярніша в Україні світська левиця вказала, що буде працювати на онлайн-корпоративах через пандемію і обмеження на проведення масових заходів.

Катя Осадча вестиме корпоративи онлайн. Instagram

"У нас кілька корпоративів онлайн. Є і така форма новорічних свят. Із досвіду можу сказати, що більшість великих компаній, які святкували завжди, – цьогоріч корпоративів не проводять. Тут питання навіть не в тому, піду я чи не піду, – тут питання законності таких заходів. Зараз збиратися великою кількістю людей заборонено, всі свята камерні, домашні", – підкреслила Осадча.

Зірка "Жіночого кварталу" зазначила, що звикла святкувати Новий рік на сцені, цього разу вона також буде працювати в ніч на 1 січня.

Віра Кекелія розповіла про корпоратив на Новий рік. Instagram Кекелії

"Зазвичай я зустрічаю Новий рік на сцені. Якщо ситуація в країні дозволить, тоді і цього разу в новорічну ніч у мене буде концерт. А Рома і Ваня чекатимуть мене вдома. Мрію, щоб цьогоріч до нас у гості приїхали мої батьки і брат із сім'єю, щоб я повернулася після виступу, відчинила двері – а там мене зустрічають усі мої, теплою великою компанією", – зазначила виконавиця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росЗМІ дізналися суму гонорару, за яку російські зірки готові виступити в новорічну ніч 2021-го. Так, найбільше за свої послуги просить лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров.