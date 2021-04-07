Подруга заарештованої в Дубаї українки отримала звістку з ОАЕ

Подруга однієї з заарештованих дівчат у Дубаї – Анастасії – отримала звістку, в якій говориться, що українок вже депортують із країни.

Вона зробила скріншот відповідного повідомлення і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Їх депортують... Щойно оголосили", – написано там.

У відповідь близька подруга затриманої натурниці відповіла, що з нетерпінням чекає її в Україні.

Раніше з'ясувалося, що поліція Дубая затримала не 11, а 12 громадянок України за участь в оголеній фотосесії на балконі одного з готелів.

6 квітня моделей відвідав український консул. Він також провів зустріч з керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая.

Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що відповідно до законодавства ОАЕ покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією.

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