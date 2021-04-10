Перший боулінг і селфі-камера: в мережі показали дивовижні ретрофото ХХ століття

За допомогою фотографій можна відновити значні історичні події. Вони навіть здатні перевернути уявлення сучасників про той чи інший період або момент із минулого.

Видання TravelAsk зібрало 10 ретрофото ХХ століття, які можуть здивувати жителів ХХІ.

1. На початку ХХ століття боулінг уже був популярним

Але тоді він не мав автоматики для розстановки кеглів. Для створення бездоганного порядку в грі наймали хлопчаків.

2. У 1967 році у Франції відбулася остання офіційно дозволена дуель на шпагах

Причиною цього поєдинку стали образливі слова одного політичного діяча на адресу іншого.

3. У 1940 році репетицію шоу британських службовців було зупинено через раптову повітряну атаку Німеччини

Тому акторам довелося готуватися до бою прямо в костюмах.

4. Чоловіки роблять спільний знімок

Зараз неможливо уявити своє життя без селфі, але хто б міг подумати, що в 1920 році воно вже набирало популярність.

5. Шарль Годфруа пролетів через Тріумфальну арку в Парижі

Неповторний кадр зроблено у 1919 році.

6. У середині 1950-х років презентували незвичайний літак

Французький експериментальний "Жук" здійснював зліт і посадку у вертикальному положенні.

7. У 50-ті роки у людей було своє уявлення про надпотужну техніку

Найсучасніший комп'ютер у той час мав досить громіздкий вигляд, а частота його процесора дорівнювала одному мегагерцу.

8. Фотознімки з висоти польоту в минулому були особливою рідкістю

Краєвид на іракське містечко Самарра в 30-ті роки.

9. У Чикаго спорудили перше гігантське колесо огляду

У місті проходила всесвітня виставка, і на честь цього було відкрито запаморочливу пам'ятку. Одночасно в неї поміщалося понад 2000 осіб.

10. Неймовірно гарний кулінарний шедевр було створено в 1947 році

Такий вражальний кондитерський виріб виготовили спеціально для одруження королеви Єлизавети II.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, якими Єлизавета II і принц Філіпп були в молодості.