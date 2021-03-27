Пари відтворили весільні фото через десятки років шлюбу: що в них вийшло

Щасливі пари, які одружилися десятки років тому, вирішили повернутися в минуле й відтворити день весілля.

Як відсвяткували знаменну подію подружжя через роки, дивіться в фотодобірці OBOZREVATEL.

Каролін та Келлі нещодавно відзначили церемонію одруження знову. Вони разом 50 років, а їхні палкі почуття ще не згасають.

Каролін та Келлі нещодавно відсвяткували 50-річчя з дня весілля. Two Hoyles Photography

Кохання цієї пари триває вже більш як пів століття.

Ця пара вирішила відсвяткувати ще раз своє весілля на 70-річчя шлюбу. Cao Pangpei

Онучка сфотографувала бабусю й дідуся на річницю весілля.

Пара святкує 60-річчя весілля. reddit/60years

Вони завжди разом: від гри в наречених дітьми до реального весілля і 70 років шлюбу.

Пара святкує 70 років подружнього життя Archant

Пара святкує 40-річчя одруження, відтворюючи свої весільні фотографії з 1975 року.

Пара повторила закохані позування через десятки років. reddit/magic976

Донька переконала своїх батьків відтворити фотографію через 45 років, включно з тією самою весільною сукнею.

Пара святкує 45-річчя весілля. reddit/mattkruse

Пара майже через 45 роки після весілля. На подив нареченої, сукня все ще підходить.

Пара святкує річницю весілля. blipfoto/Anneli

Наречена одягла ту саму весільну сукню через 60 років.

Пара святкує 60-річчя весілля. reddit/songbird2488

Пара відтворює веселі фотографії з весілля.

Пара святкує 50-річчя весілля. reddit/GanAiden

Подружжя повторило ніжне фото.

Донька сфотографувала батьків у схожій позі. reddit/minmarcan

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