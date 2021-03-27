Пари відтворили весільні фото через десятки років шлюбу: що в них вийшло

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Королева Єлизавета II та принц Філіп усміхаються в 1947 та через 60 років

Щасливі пари, які одружилися десятки років тому, вирішили повернутися в минуле й відтворити день весілля.

Як відсвяткували знаменну подію подружжя через роки, дивіться в фотодобірці OBOZREVATEL.

Каролін та Келлі нещодавно відзначили церемонію одруження знову. Вони разом 50 років, а їхні палкі почуття ще не згасають.

Керолін та Келлі Гей нещодавно відсвяткували своє 50-річчя з дня весілля

Кохання цієї пари триває вже більш як пів століття.

Ця пара вирішила відсвяткувати ще раз своє весілля на 70-річчя шлюбу

Онучка сфотографувала бабусю й дідуся на річницю весілля.

Пара святкує 60-річчя весілля

Вони завжди разом: від гри в наречених дітьми до реального весілля і 70 років шлюбу.

Пара святкує 70 років подружнього життя

Пара святкує 40-річчя одруження, відтворюючи свої весільні фотографії з 1975 року.

Пара повторила закохані позування через десятки років.

Донька переконала своїх батьків відтворити фотографію через 45 років, включно з тією самою весільною сукнею.

Пара святкує 45-річчя весілля

Пара майже через 45 роки після весілля. На подив нареченої, сукня все ще підходить.

Пара святкує річницю весілля.

Наречена одягла ту саму весільну сукню через 60 років.

Пара святкує 60-річчя весілля

Пара відтворює веселі фотографії з весілля.

Пара святкує річницю 50-річчя весілля

Подружжя повторило ніжне фото.

Донька сфотографувала батьків у схожій позі.

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