Пари відтворили весільні фото через десятки років шлюбу: що в них вийшло

Щасливі пари, які одружилися десятки років тому, вирішили повернутися в минуле й відтворити день весілля.

Як відсвяткували знаменну подію подружжя через роки, дивіться в фотодобірці OBOZREVATEL.

Каролін та Келлі нещодавно відзначили церемонію одруження знову. Вони разом 50 років, а їхні палкі почуття ще не згасають.

Кохання цієї пари триває вже більш як пів століття.

Онучка сфотографувала бабусю й дідуся на річницю весілля.

Вони завжди разом: від гри в наречених дітьми до реального весілля і 70 років шлюбу.

Пара святкує 40-річчя одруження, відтворюючи свої весільні фотографії з 1975 року.

Донька переконала своїх батьків відтворити фотографію через 45 років, включно з тією самою весільною сукнею.

Пара майже через 45 роки після весілля. На подив нареченої, сукня все ще підходить.

Наречена одягла ту саму весільну сукню через 60 років.

Пара відтворює веселі фотографії з весілля.

Подружжя повторило ніжне фото.

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