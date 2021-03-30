Остапчук повідомив про горе в сім'ї

Любов Блажко Люди 11:33, 30.03.2021 Оновлено: 11:42, 30.03.2021

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук розповів підписникам про трагічну новину. На 96-му році життя не стало бабусі Олі.

На своїй сторінці в Instagram шоумен опублікував відповідне stories, в якому поділився, що поїхав до Умані (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Поїхав в Умань. Бабусі не стало... Встиг минулого тижня попрощатися", – йдеться в підписі до знімка.

Телеведучий зробив кадр із машини, сфотографувавши безкрайню дорогу і яскраво-блакитне небо.

Раніше Володимир відвідував свою бабусю і навіть показав спільне фото з нею. Крім того, він розповів, що недавно у бабусі Олі трапився інсульт, тому батьки забрали її до себе.

"Ви знаєте, що у мене є дві бабусі, мамина і татова. І батька бабуся, вона сама жила в селі. Ну, їй, звичайно, допомагали, батьки приїжджали. І зараз трапилася не дуже хороша штука, у бабусі був інсульт, і бабусю привезли. Тепер у моєї мами дві мами, які живуть в Умані. Приїхав допомогти і, звичайно, побачити всіх", – ділився знаменитість у своїх stories.

Остапчук розповів про горе в сім'ї.
instagram.com/stories/vova_ostapchuk
Остапчук із бабусею Ольгою.
instagram.com/stories/vova_ostapchuk

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