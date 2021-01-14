Остапчук показав нову квартиру, до якої переїжджає зі своєю дружиною

Український телеведучий Володимир Остапчук показав свою нову квартиру, до якої скоро переїжджає з дружиною Христиною Горняк. За його словами, будинок новий, тому ремонт свіжий.

Шоумен розповів, що єдиний мінус – це шум сусідів. Про це Остапчук розповів на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, площа житла становить 67 кв. метрів. Телеведучий зазначив, що житло їх повністю влаштовує. Крім гарного ремонту, квартира має прекрасний вид із вікна.

Нова квартира Володимира Остапчука та його дружини Скриншот

Остапчук додав, що тут є кухня, яка переходить в їдальню, окрема вітальня, спальня і балкон.

Площа житла становить 67 кв. метрів Скриншот

Знаменитість сказав, що площа квартири менша за нинішню, але їм більше і не треба.

Остапчук зазначив, що площа квартири менше нинішньої Скриншот

У квартирі Остапчуків свіжий ремонт Скриншот

Володимир Остапчук показав свою нову квартиру Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук зізнався, що він із новою дружиною Христиною Горняк не проти стати батьками. За його словами, вони вже серйозно обговорювали це, але ще не планували.