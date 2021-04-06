Оскароносна Міррен зіграє прем'єр-міністра Голду Меїр у новому фільмі

Відома актриса, лауреатка премії "Оскар" Гелен Міррен зіграє єдину жінку-прем'єр-міністра Ізраїлю Голду Меїр у новому художньому біографічному фільмі "Голда".

Режисером кінострічки став Гай Наттів, а продюсером – Майкл Кун. Про це повідомляє видання Deadline.

Зйомки фільму запланували почати у жовтні цього року. Виробники картини орієнтовані на драматичних і важливих рішеннях, з якими Меїр зіткнулася – Війна Судного дня (протистояння Ізраїлю і арабських країн) і теракт на Олімпіаді в Мюнхені.

Але Меїр все одно увійшла в історію власної країни, як одна з найяскравіших політикинь в історії. Вона була також послом в СРСР, підписала в числі перших Декларацію незалежності Ізраїлю і багато інших важливих документів. Зазначимо, що жінка померла від лімфоми у 1978 році, через чотири роки після відходу з поста.

Гелен Міррен зіграє єдину жінку-прем'єр-міністра Ізраїлю Голду Меїр

Коротко про знаменитість:

Гелен Міррен – англійська актриса, лауреатка премії "Оскар". Відома виконанням ролі Цезонії у фільмі "Калігула" і ролей вінценосних осіб.

У квітні 2013 року удостоєна найпрестижнішої театральної нагороди Великобританії – премії Лоренса Олів'є.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Гелен Міррен одягнула на телеефір блузку української дизайнерки Ольги Навроцької. За словами жінки, з нею зв'язалася стилістка актриси з проханням передати сукню на примірку в Нью-Йорк.