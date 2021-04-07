Організатор голої фотосесії в ОАЕ засвітився в Буковелі з тими ж українками на "БДСМ-вечірці". Відео

Юля Ухіна Люди 13:38, 7.04.2021 Оновлено: 13:59, 7.04.2021

Організатор голої фотосесії дівчат в Дубаї, киянин Віталій Гречин в честь свого дня народження влаштував "БДСМ-вечірку" в Буковелі. На ній були присутні й учасниці скандальної зйомки – українки Яна і Діана.

Так, захід проходив за місяць до поїздки молодих людей в ОАЕ. Вони розважалися в одному з нічних клубів гірськолижного курорту: танцювали і випивали. Дівчата були одягнені у відверті боді або білизну, прикрашені шкіряними ремінцями. Їхній образ завершували маски на обличчя (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

Організатор голої фотосесії в ОАЕ і українка Яна
Instagram ya_.na_ka
Учасниці голої фотосесії в ОАЕ на "БДСМ-вечірці"
Instagram _____d.i.aaa.n.a____
Учасниці голої фотосесії в ОАЕ на "БДСМ-вечірці"
Instagram ya_.na_ka

На наступний день після вечірки, учасники скандальної зйомки відпочивали в розважальному водному комплексі в центрі курорту – VODA club.

Учасниці голої фотосесії в ОАЕ засвітилися в Буковелі
Instagram nxcsc

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