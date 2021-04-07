Організатор голої фотосесії в ОАЕ засвітився в Буковелі з тими ж українками на "БДСМ-вечірці". Відео
Організатор голої фотосесії дівчат в Дубаї, киянин Віталій Гречин в честь свого дня народження влаштував "БДСМ-вечірку" в Буковелі. На ній були присутні й учасниці скандальної зйомки – українки Яна і Діана.
Так, захід проходив за місяць до поїздки молодих людей в ОАЕ. Вони розважалися в одному з нічних клубів гірськолижного курорту: танцювали і випивали. Дівчата були одягнені у відверті боді, прикрашені шкіряними ремінцями. Їхній образ завершували маски на обличчя (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).
На наступний день після вечірки, учасники скандальної зйомки відпочивали в розважальному водному комплексі в центрі курорту – VODA club. Крім того, вони каталися на лижах і сноуборді на спортивній трасі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів.
Цей інцидент може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які було офіційно закріплено 15 вересня 2020 року, через ізраїльський слід, за однією з версій.
Пізніше стало відомо перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію.
У Дубаї за звинуваченням у розпусних діях і поширенні порнографії затримано не тільки 40 дівчат, а й IT-підприємця Олексія Концова родом з Іванова (Росія).