Онука Єлизавети II застали зненацька із заміжньою жінкою

43-річний онук королеви Єлизавети, Пітер Філіпс заїхав в гості до заміжньої жінки на ім'я Ліндсі, через що у нього були неприємності. Її сусіди викликали поліцію і члену королівської сім'ї довелося виправдовуватися.

Трапилася ця ситуація, коли Пітер відправився з графства Глостершир в Шотландію, подолавши відстань у 740 кілометрів. Про це пише видання Daily Mail.

40-річна Ліндсі Уоллес є шкільною подругою його молодшої сестри Зари. Незважаючи на суворі правила карантину, які введені в країні, королівський внук все-таки не упустив можливості побачитися зі старою знайомою. Однак візит обернувся для нього негативними наслідками.

Пітер Філіпс заявив, що приїхав до Шотландії у справах, які пов'язані з його новим бізнесом. Але поліцейські не були задоволені такою відповіддю, сказавши, що це лише привід.

Відзначимо, що Пітер в минулому році розлучився з дружиною Отем. А поки що заміжня Ліндсі теж подала на розлучення з чоловіком, але офіційно їхній шлюб ще не розірвано. ЗМІ пишуть, що між старими знайомими є щось більше, ніж просто дружба.

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