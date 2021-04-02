Ольга Цибульська 10 років тому і зараз: у мережі опублікували фото
У мережі показали, як українська телеведуча і співачка Ольга Цибульська змінилася за 10 років. Фанати зазначили, що артистка з роками стала ще красивішою.
Відповідний фотоколаж з'явився на офіційному Instagram-акаунті шоу "Зірковий шлях". На першому кадрі Цибульська позувала з короткою стрижкою та в яскравій мінісукні з кольоровими смужками. На обличчі вона зробила гарний smoky eyes (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На другому знімку артистка зображена з мінімумом макіяжу. Ольга з'явилася перед камерою в бежевій сукні, яку скомбінувала з чорною блузою. Свій образ вона доповнила високими чобітьми.
У коментарях прихильники заявили, що Цибульська на обох фото має гарний вигляд. Вони засипали зірку компліментами.
"Вона і тоді й зараз красуня", "Дуже симпатична, з часом навіть покращала!", "Скрізь красуня. З роками тільки краща і стильніша", "Зараз вона стала ще гарнішою", – написали люди.
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