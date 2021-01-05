Олександр Пономарьов із топовими українськими артистами виконав відому колядку. Відео

Напередодні Різдва українські зірки – Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Ірина Білик, ALEKSEEV, DZIDZIO, Олег Скрипка – виконали відому колядку "Нова радість стала". Запис відбувся на студії "З ранку до ночі" в межах популярного YouTube проєкту #ponomarevlivestudio, де кожна пісня записується з одного дубля, тільки наживо і виходить лише в чорно-білому зображенні.

Однак цього разу Олександр вирішив відійти від ч/б втілення й випустив кольорове відео. Виконавець пояснив, що це не звичайний реліз, а святковий, повідомляє пресслужба Пономарьова (щоб подивитися відео, доскрольте текст до кінця).

Олександр Пономарьов прокоментував проєкт так: "У мене склалася напрочуд хороша традиція. Вже четвертий рік поспіль на Різдво дарую колядку. Перші дві вітальні пісні написав сам, вони мають великий успіх донині. Прочитав безліч коментарів, де люди просили мене виконати ще й знані українські колядки. Третій твір, "Добрий вечір тобі, пане господарю", записав із Олегом Винником і Таюне, що викликало бурю емоцій у шанувальників. Протягом року вони запитували, чи буде колядка і цьогоріч. Знаєте, довго не вагався. Зателефонував своїм друзям-колегам, і вони одразу відповіли "так". Випереджаючи запитання, чому саме такий склад артистів, відповім: у кожного з них є унікальний і неповторний тембр голосу, а головне – для них це не просто взяти участь у виконанні колядки, а й попрацювати на славу Божу.

Бажаю глядачам приємного перегляду.

Усіх вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим!"

Свою участь у проєкті прокоментували й інші зірки.

Ірина Білик: "Мені дуже приємно було зустрітись із моїми друзями, колегами під час запису різдвяного подарунка. Я так давно всіх не бачила. Від того голос звучав ще яскравіше і сама душа співала і прославляла Господа.

Сподіваюсь, що наша колядка принесе в дім кожного українця злагоду, добро і здоров'я.

Дякую Сашкові Пономарьову за те, що зібрав нас всіх і ми гарно заколядували!"

ALEKSEEV: "Коли Олександр Пономарьов зателефонував мені й запропонував взяти участь у цьому проєкті, я не вагаючись погодився. Нам, музикантам, важливо іноді забувати про всі свої справи та об’єднуватися заради таких світлих миттєвостей. Дзідзьо під час зйомок сказав: "Те, що відбувається зараз, набагато важливіше, ніж те, з чим ми маємо справу повсякдень". Погоджуюсь, адже в моїй родині Різдво дуже шанується. Рідні були в захваті, дізнавшись, що я співатиму таку чарівну різдвяну колядку. Це був приємний досвід і для мене. Символічно, що свій куплет я заспівав разом з Іриною Білик. Колись саме її пісня стала для мене першим і дуже важливим успіхом у творчому житті. Для мене вона є тією зіркою, яка осяває шлях іншим, майже як зірка різдвяна".

Олег Скрипка: "Господарко, господарю!

Гей! Відкрийте двері в хату, йдем до вас колядувати!

Ми зірковою юрбою йдем до вас із колядою!

Ще колись давно-давно ми командою фестивалю "Країна Мрій" взялись відтворювати наші славні різдвяні традиції. І я щасливий, бо зараз коляда входить до кожної оселі. Адже різдвяна пора вкрай важлива для кожного українця. Це саме той час, щоб очиститись думками, серцем оновитись.

І нехай наша зіркова колядка звучить по всій Вкраїні, яку ми заспівали з нашими творчими побратимами, а ви співайте разом з нами!

Хай пісня ця летить понад ланами!

Та процвітає хай кожна родина і наша славна Україна!"

Тіна Кароль: "З Новим Роком і Різдвом, Україно! Мрійте сміливо і нехай на нашому обличчі наступного року буде не менше нiж 2021 посмішка!

Смачної куті! Колядуймо разом! Ваша Тіна"

DZIDZIO: "Різдво Христове – це те свято, яке я завжди чекаю. Мої спогади з дитинства про різдвяні свята – ялинка, подарунки від Святого Миколая, пампухи з маком, кутя, вся сім'я, родина – вдома разом і мої перші в житті гроші за коляду! Вже тепер я розумію цінність українських колядок, щедрівок, і чому саме вони звучать в усьому світі різними мовами!.. Тому дякую Олександрові Пономарьову за ідею зібрати артистів разом і заколядувати від щирого серця для нашої різдвяної України. Ми заспівали так, щоб Ваші серця відкрилися, а настрій став урочистим і піднесеним.

Зі святами всіх, бажаю світлої різдвяної зірки та смачної куті".

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