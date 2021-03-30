Огнєвіч про умови в українських лікарнях: вхід ніби в морг
Популярна співачка Злата Огнєвіч розкритикувала одну з українських державних лікарень за жахливі умови. Артистка відвідувала свою хрещеницю, яка потрапила туди за станом здоров'я.
Про свій візит Огнєвіч емоційно розповіла в особистих Instagram-stories. Зірка не стала говорити назву лікарні, однак зазначила, що таких в Україні достатня кількість (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"По-перше, вхід ніби кудись у морг. По-друге, для дітей там зовсім немає нічого. Ні картинок, ні мультиків, коли їм роблять укол. Ніяких навіть м'яких іграшок у маніпуляційній немає, щоб хоч якось відволікти... А повірте, я навіть доросла боюся уколів, не кажучи вже про дітей", – поскаржилася Злата.
Співачка також додала: того дня вона вкотре переконалася в тому, що влада "болт покладала" на медицину, на батьків, на дітей, і взагалі на мінімальні потреби людей, які живуть в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Злата Огнєвіч розповіла про затяжну хворобу своєї сестри, яка стала жертвою недобросовісних медиків.
Також Злата Огнєвіч зі сльозами на очах заявила, що стала жертвою афериста, який від її імені взяв передоплату за рекламні послуги в розмірі 5 тисяч доларів (близько 140 тисяч гривень).